اقتصاد الإمارات
إمارة الشارقة تكلف بنوكا لإصدار سندات مقومة بالدولار
الإصدار سيكون بالحجم القياسي ولن يقل عن 500 مليون دولار
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كشفت وثيقة مصرفية، اليوم الاثنين، أن حكومة إمارة الشارقة في الإمارات كلفت بنوكا بترتيب بيع أول سندات مستدامة مقومة بالدولار.
وتم تكليف إتش.إس.بي.سي ليكون المنسق الدولي الوحيد للصفقة وإي.إس.جي كمسؤول إعادة هيكلة. وسينضم لهما بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك الخليج الدولي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وإنفست بنك وإس.إم.بي.سي نيكو مديرين مشتركين للصفقة ومديري اكتتاب.
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وذكرت الوثيقة أن البنوك سترتب اجتماعات مع المستثمرين بدءا من غد الثلاثاء في ميلانو وفي نيويورك يوم الأربعاء وفي بوسطن يوم الخميس وفي لندن يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.
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سيكون الإصدار بالحجم القياسي، أي أنه لن يقل عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون لأجل 12 عاما وفقا لأوضاع السوق.
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