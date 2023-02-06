وول ستريت تفتح منخفضة وسط مخاوف حيال قرار المركزي الأميركي

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت منخفضة اليوم الاثنين مع تراجع سهم تايسون فودز على خلفية نتائج فصلية مخيبة للآمال، وإعادة المستثمرين لتقييم توقعاتهم إزاء الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 51.57 نقطة بما يعادل 0.15% عند الفتح إلى 33874.44 نقطة.

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كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.91 نقطة أو 0.41% إلى 4119.57 نقطة، وفق رويترز.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 102.55 نقطة بما يعادل 0.85% إلى 11904.41 نقطة.