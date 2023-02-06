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بورصة الكويت
بورصة الكويت
بورصة الكويت

"بيتك" تستحوذ على 49% من قيمة تداولات بورصة الكويت

سهم بيت التمويل الكويتي يقفز 2.75% اليوم وسط صعود جماعي لمؤشرات السوق

الكويت - رويترز
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين بدعم من سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي أعلن زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 101.7% في الربع الرابع من 2022، حيث حقق السهم ارتفاعا بلغت نسبته 2.75%.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا بنسبة 0.95% والسوق العام 0.89% والسوق الرئيسي 0.67% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.12%.

واستحوذ سهم بيتك على 33.6 مليون دينار من التداولات بنسبة تقترب من 49% من إجمالي التداولات البالغة 70.2 مليون دينار.

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وبلغت أرباح بيتك الصافية 151.944 مليون دينار (497.35 مليون دولار) في الربع الرابع من 2022 مقارنة مع 75.326 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت أيضا أسهم بنك الكويت الوطني 0.9% وزين وأجيليتي 0.2% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.5%.

بينما هبطت أسهم المباني 2.1% ومشاريع الكويت القابضة "كيبكو" 1.7% وبنك وربة 0.8%.

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