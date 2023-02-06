"بيتك" تستحوذ على 49% من قيمة تداولات بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين بدعم من سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي أعلن زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 101.7% في الربع الرابع من 2022، حيث حقق السهم ارتفاعا بلغت نسبته 2.75%.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا بنسبة 0.95% والسوق العام 0.89% والسوق الرئيسي 0.67% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.12%.

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واستحوذ سهم بيتك على 33.6 مليون دينار من التداولات بنسبة تقترب من 49% من إجمالي التداولات البالغة 70.2 مليون دينار.

وبلغت أرباح بيتك الصافية 151.944 مليون دينار (497.35 مليون دولار) في الربع الرابع من 2022 مقارنة مع 75.326 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت أيضا أسهم بنك الكويت الوطني 0.9% وزين وأجيليتي 0.2% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.5%.

بينما هبطت أسهم المباني 2.1% ومشاريع الكويت القابضة "كيبكو" 1.7% وبنك وربة 0.8%.