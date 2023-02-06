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بورصة طوكيو (فرانس برس)
بورصة طوكيو. (فرانس برس)
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 7 أسابيع

تراجع الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات والتصدير

طوكيو - رويترز
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أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، اليوم الاثنين، إذ دعم تراجع الين أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من شركات التصدير، بينما حققت أسهم شركات التجارة مكاسب مدعومة بتوقعات أرباح.

وصعد "نيكاي" 0.67% ليغلق عند 27693.65 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1979.22 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 1.35%، حيث زاد سهم "تويوتا موتور" 1.16%، في حين صعد سهم "هوندا موتور" 1.88%، وقفز سهم "ميتسوبيشي موتورز" 4.95%.

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وزاد مؤشر أسهم شركات التجارة 2.38% ليصبح الأفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو بعدما رفعت شركتا ميتسوي أند كو وميتسوبيشي كورب توقعاتهما لأرباح العام بأكمله وتعهدتا بدفع توزيعات أرباح نقدية أعلى.

وصعد سهم "ميتسوبيشي كورب" 7.84%، محققا أفضل أداء على المؤشر نيكاي.

كما زاد مؤشر أسهم شركات النفط 2.38%، بينما ارتفع مؤشر أسهم شركات التكرير 2.21%.وتراجع مؤشر قطاع البنوك 1.39%، وكان القطاع الأسوأ أداء.

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