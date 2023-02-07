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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض.. "ناسداك" يتراجع 1%

المستثمرون ينتظرون الخطوة المقبلة لـ"المركزي" الأميركي بشأن أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض يوم الاثنين، بينما يعدل المستثمرون مراكزهم بعد استيعاب احتمال أن يأخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وقتا أطول قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 25.28 نقطة بما يعادل 0.61% عند 4111.20 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

ونزل المؤشر ناسداك المجمع، 119.63 نقطة، بما يعادل 1% إلى 11887.33 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.56 نقطة أو 0.12% ليغلق عند 33885.45 نقطة.

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