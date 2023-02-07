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وول ستريت تغلق على ارتفاع
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التراجع يغلب على مؤشرات وول ستريت قبل كلمة لرئيس الفيدرالي الأميركي

داو جونز الصناعي يخسر 121.24 نقطة

دبي - العربية.نت
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انخفض المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 عند الفتح اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من المؤشرات حول الفترة التي سيبقي فيها البنك أسعار الفائدة مرتفعة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 121.24 نقطة بما يعادل 0.36% عند الفتح إلى 33769.78 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.73 نقطة أو 0.14% إلى 4105.35 نقطة، وفق رويترز.

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وخالف المؤشر ناسداك المجمع الاتجاه حيث ارتفع 3.80 نقطة بما يعادل 0.03% إلى 11891.25 نقطة.

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