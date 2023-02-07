الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير/كانون الثاني في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1873.00 دولار.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر أمس الاثنين. وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، وفق رويترز.

وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأونصة في يناير/كانون الثاني على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق عن كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1596.53 دولار.