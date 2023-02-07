نيكاي الياباني يغلق على تراجع ترقبا لكلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

قلص المؤشر نيكاي الياباني مكاسبه ليغلق على تراجع اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن مجموعة كبيرة من أرباح الشركات جعلت السوق بلا اتجاه.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.03% ليغلق عند 27685.47 نقطة ويقطع رابع جلسة رابحة على التوالي بعدما ظلت التعاملات خلال معظم الجلسة في المنطقة الإيجابية.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21% إلى 1983.40 نقطة.

ويترقب المستثمرون كلمة باول المقررة في وقت لاحق اليوم لرصد أي تغيير في خطاب البنك المركزي الأميركي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي نموا قويا للوظائف ونشاطا قويا للخدمات في يناير/كانون الثاني.

وقال تشيهيرو أوهتا مساعد المدير العام في إس.إم.بي.سي نيكو للأوراق المالية "فقدت السوق الاتجاه مع استمرار موسم الأرباح في اليابان. كان هناك مزيج من البيع والشراء استنادا إلى النتائج.

"كما أن المشاركين في السوق يرغبون في معرفة ما سيقوله باول لاحقا اليوم".

وتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة ليونيكلو 0.52% وكان أكثر ما أثر سلبا على نيكاي. وفقد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 1.01% وهوى سهم وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 1.63%.

وانخفض قطاع الصلب 2.95% ليقدم بذلك الأداء الأسوأ بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات.

وصعد سهما مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.2% و2.1% على الترتيب.