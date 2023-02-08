تصريحات رئيس الفيدرالي تزيد من بريق الذهب وتضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) اعتُبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1880.97 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1880.10 دولار.

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وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب، إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وفق رويترز.

وقال باول أمس الثلاثاء إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة 2% ستستغرق "بعض الوقت" في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء إثر تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر لدى إدلاء باول بتلك التصريحات إذ بدا أن أغلب المتعاملين في السوق يتفقون على أن ذلك لم يحمل مفاجأة بتشديد نقدي أكثر حدة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة تحمل تاريخ أمس الثلاثاء "مخاطر رفع أسعار الفائدة لمرتين أو ثلاث لا تزال مطروحة وهذا سيبقي على أسعار الذهب محدودة الارتفاع إلى حد ما".

وتواصلت الضغوط على الدولار اليوم الأربعاء ونزل في أحدث تداولات بنسبة 0.2% مما زاد من جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.43 دولار للأونصة، بعد أن وصلت لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.2% إلى 985.10 دولار وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1667.36 دولار.