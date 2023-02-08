هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال "الأهلي السعودي" إلى 60 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طلب البنك الأهلي السعودي زيادة رأس ماله من 44.78 مليار ريال إلى نحو 60 مليار ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك عبر منح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 15.22 مليار ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من نحو 4.478 مليار سهم إلى نحو 6 ملايين سهم بزيادة قدرها 1.522 مليار سهم.

وتنص الموافقة على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الزيادة إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

كان البنك الأهلي السعودي قد أعلن عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 2.687 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4.478 مليار سهم.

وقال البنك إن حصة السهم من التوزيع النقدي 0.60 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.