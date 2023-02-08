وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد تصريحات رئيس "المركزي" الأميركي

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في وول ستريت، على ارتفاع يوم الثلاثاء، إذ استوعب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن الفترة التي قد يحتاجها البنك للسيطرة على التضخم.

وقال باول إن من المنتظر أن يشهد عام 2023 "انخفاضات ملموسة في التضخم".

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وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 52.99 نقطة بما يعادل 1.29% عند 4164.07 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 225.16 نقطة، بما يعادل 1.89% إلى 12112.61 نقطة، فيما ربح المؤشر داو جونز الصناعي 266.99 نقطة أو 0.79% ليغلق عند 34158.01 نقطة.