وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد تصريحات رئيس "المركزي" الأميركي
"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" يصعدان أكثر من 1%
وضع القراءة
100% حجم الخط
أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في وول ستريت، على ارتفاع يوم الثلاثاء، إذ استوعب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن الفترة التي قد يحتاجها البنك للسيطرة على التضخم.
وقال باول إن من المنتظر أن يشهد عام 2023 "انخفاضات ملموسة في التضخم".
مادة اعلانية
وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 52.99 نقطة بما يعادل 1.29% عند 4164.07 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 225.16 نقطة، بما يعادل 1.89% إلى 12112.61 نقطة، فيما ربح المؤشر داو جونز الصناعي 266.99 نقطة أو 0.79% ليغلق عند 34158.01 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
في تحدٍّ لـ"غوغل".. "مايكروسوفت" تعزز محرك بحثها ومتصفحها بالذكاء الاصطناعيتسعى لاستعادة الصدارة في أسواق التكنولوجيا الاستهلاكية التي تراجعت فيها شركات
-
"موديز" تخفّض تصنيف مصر.. وتغيّر نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرةأرجعته إلى انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية اقتصاد
-
المديني: السعودية تتمتع بملاءة قوية للغاية والاقتراض هدفه تسريع تنفيذ أهداف الرؤيةالمملكة باعت ديونا بـ10 مليارات دولار خلال يناير قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية