بورصة دبي للذهب والسلع تعلن رصد حادثة إلكترونية دون تأثير على العمليات

قال متحدث باسم بورصة دبي للذهب والسلع لرويترز إن البورصة رصدت حادثة إلكترونية في 15 يناير/كانون الثاني.

وأضاف المتحدث أن الحادثة أتاحت وصولا غير مصرح به لطرف ثالث إلى بعض الملفات، لكنها لم تؤثر على العمليات اليومية ولا على منصة التداول الخاصة بها.

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وفي نوفمبر الماضي، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع "سيف جولد" - منصة تداول الذهب الرقمي في آسيا، لاستخدام الأصول الرقمية المدعومة بالذهب للنهوض بسوق صناعة الذهب في الشرق الأوسط البالغة قيمته 20 مليار دولار.

وقال مركز دبي، إن هذه الشراكة ستوفر منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بدايةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع منصة "سيف جولد".

وأضاف أن سبائك الذهب المادية ستُخزن في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة "تريد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة.