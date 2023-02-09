وول ستريت
وول ستريت تفتح مرتفعة وسط تفاؤل بفضل نتائج الشركات
مؤشر داو جونز الصناعي يربح 156.6 نقطة
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة اليوم الخميس، إذ محت مجموعة من إعلانات الأرباح الفصلية القوية للشركات وبيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أثر المخاوف بشأن مسار الفائدة الأميركية.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 156.60 نقطة بما يعادل 0.46% إلى 34105.61 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.39 نقطة أو 0.64% إلى 4144.25 نقطة، وفق لوكالة رويترز.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 158.58 نقطة أو 1.33% إلى 12069.10 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
دولة خليجية تعتزم إعادة النظر في آليات عمل صندوقها للتنمية بالخارجوزير الخارجية: التعديلات تهدف للحفاظ على مصالحنا الوطنية ومصالح دولتنا في الخارج اقتصاد
-
الصين توسع برامجها لتحفيز الإنجاب وعكس تراجع المواليدتراجع تعداد سكان الصين السنة الفائتة للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عام قصص اقتصادية
-
أرباح "سينومي سنترز" ترتفع 22.24% إلى 455.7 مليون ريال في الربع الثالث804.7 مليون ريال أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية