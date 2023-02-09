وول ستريت تفتح مرتفعة وسط تفاؤل بفضل نتائج الشركات

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة اليوم الخميس، إذ محت مجموعة من إعلانات الأرباح الفصلية القوية للشركات وبيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أثر المخاوف بشأن مسار الفائدة الأميركية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 156.60 نقطة بما يعادل 0.46% إلى 34105.61 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.39 نقطة أو 0.64% إلى 4144.25 نقطة، وفق لوكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 158.58 نقطة أو 1.33% إلى 12069.10 نقطة.