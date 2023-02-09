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وول ستريت (رويترز)
وول ستريت. (رويترز)
وول ستريت

وول ستريت تفقد معظم مكاسبها.. وسهم "ألفابت" يهوي

أسهم التكنولوجيا قادت الخسائر

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، يوم الأربعاء، ماحية معظم المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ قادت الأسهم التي تركز على التكنولوجيا الخسائر.

وكان سهم "ألفابت" المالكة لشركة غوغل أكبر مؤثر على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، إذ هوى السهم بعد أن قدم برنامجها الجديد للذكاء الاصطناعي "براد" إجابة غير صحيحة في إعلان عبر الإنترنت.

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وبحسب بيانات أولية، أغلق "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 45.50 نقطة بما يعادل 1.11% إلى 4117.91 نقطة، فيما نزل "ناسداك المجمع" 201.60 نقطة أو 1.66% إلى 11912.19 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 202.51 نقطة أو 0.59% إلى 33954.18 نقطة.

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