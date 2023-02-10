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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو.
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع مدعومة بأرباح وتوقعات قوية

"طوكيو إلكترون" قادت المكاسب

طوكيو - رويترز
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدعومة بأرباح قوية للشركات وتوقعات الشركات المحلية، مع قيادة "طوكيو إلكترون" للمكاسب بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.31% ليغلق عند 27670.98 نقطة بعد ارتفاعه 0.8% في وقت سابق من الجلسة، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.59%.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن بعض مكاسبه، ليغلق مرتفعا 0.1% فقط عند 1986.96 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.85%.

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وصعد سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق 4.35%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله، لتصبح أكبر الداعمين للمؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم نظيرتها "أدفانتست" 1.5%.

وقفز سهم "كوبي ستيل" للصلب 14.97% لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكاي بعد الإعلان عن توزيع أرباح قياسية للعام بأكمله.

وصعد مؤشر شركات صناعة الصلب 3.4% ليصبح القطاع الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم شركة "داي نيبون برينتنج" 13.81% بعد أن أعلنت شركة الطباعة عن أكبر عملية إعادة شراء لأسهمها حتى الآن.

وتراجع قطاع العقارات 1.54% متأثرا بخسائر لشركة "ميتسوبيشي" العقارية و"ميتسوي فودوسان" 3.77 و1.2% على الترتيب.

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