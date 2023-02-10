الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع مدعومة بأرباح وتوقعات قوية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدعومة بأرباح قوية للشركات وتوقعات الشركات المحلية، مع قيادة "طوكيو إلكترون" للمكاسب بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.31% ليغلق عند 27670.98 نقطة بعد ارتفاعه 0.8% في وقت سابق من الجلسة، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.59%.

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وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن بعض مكاسبه، ليغلق مرتفعا 0.1% فقط عند 1986.96 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.85%.

وصعد سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق 4.35%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله، لتصبح أكبر الداعمين للمؤشر نيكاي، فيما ارتفع سهم نظيرتها "أدفانتست" 1.5%.

وقفز سهم "كوبي ستيل" للصلب 14.97% لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكاي بعد الإعلان عن توزيع أرباح قياسية للعام بأكمله.

وصعد مؤشر شركات صناعة الصلب 3.4% ليصبح القطاع الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم شركة "داي نيبون برينتنج" 13.81% بعد أن أعلنت شركة الطباعة عن أكبر عملية إعادة شراء لأسهمها حتى الآن.

وتراجع قطاع العقارات 1.54% متأثرا بخسائر لشركة "ميتسوبيشي" العقارية و"ميتسوي فودوسان" 3.77 و1.2% على الترتيب.