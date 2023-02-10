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بورصة هونغ كونغ
بورصة هونغ كونغ.
سوق السعودية

الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يناقش الإدراج مع "أرامكو" السعودية

بورصتا هونغ كونغ و"تداول" وقعتا اتفاقية لاستكشاف الإدراجات المزدوجة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمدينة هونغ كونغ، جون لي، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، على مواصلة التواصل الوثيق بخصوص إدراج محتمل في المدينة، وفقا لـ"رويترز".

وكانت بورصتا هونغ كونغ ومجموعة "تداول" المشغلة للبورصة السعودية، وقعتا مؤخرا اتفاقية للتعاون في عدة مجالات، لاسيما الإدراج المشترك، بعد زيارة جون لي إلى الخليج والتي تشمل السعودية والإمارات، إذ أعلن لي في بيان قبل بدء رحلته، أنه سيعمل على إقناع شركة النفط العملاقة أرامكو بالإدراج في المركز المالي الآسيوي.

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وقالت البورصة الآسيوية في بيان، إن شركة هونغ كونغ للتبادل والتخليص المحدودة ومجموعة تداول السعودية القابضة، ستبحثان أيضاً التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وحوكمة الشركات الحكومية الدولية، ومجالات أخرى.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، نيكولاس أجوزين قوله: "تشير هذه الاتفاقية إلى بداية تعاون أكبر بين شركاتنا وأسواقنا المحلية، ونتطلع إلى استكشاف العديد من مجالات التعاون المستقبلية".

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