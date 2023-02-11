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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق السعودية
سوق السعودية

القيمة السوقية للبورصات العربية ترتفع إلى 4.1 تريليون دولار.. السعودية تستحوذ على 66%

13 بورصة عربية وخليجية تضيف 53 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يناير

خالد حسني - العربية.نت
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كشفت بيانات حديثة، ارتفاع القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية وخليجية في يناير الماضي بنسبة 1.3% بعدما أضافت نحو 53 مليار دولار خلال تداولات شهر يناير الماضي. حيث قفزت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 4.06 تريليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 4.113 تريليون دولار في نهاية يناير الماضي.

ووفق بيانات صندوق النقد العربي، فقد تصدرت السوق السعودية أكبر قيم أسواق المال العربية والخليجية بعدما سجلت نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية يناير الماضي، مستحوذة على نحو 65.6% من إجمالي القيمة المجمعة لنحو 13 بورصة عربية وخليجية.

في المركز الثاني حل سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت نحو 690 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 16.77%. تلاه في المركز الثالث بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 4.14% من إجمالي القيمة المجمعة لأسواق المال العربية والخليجية.

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وجاءت بورصة دبي للأوراق المالية في المركز الرابع بعدما قفزت قيمتها السوقية إلى 157.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 3.82%. وفي المركز الخامس حلت بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت نحو 152.4 مليار دولار مستحوذة على نحو 3.7% من قيمة أسواق المال العربية والخليجية بنهاية يناير الماضي.

وبقيمة سوقية بلغت نحو 61.15 مليار دولار حلت بورصة مسقط في المركز السادس بحصة تبلغ نسبتها 1.48%. تلتها في المركز السابع بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت نحو 52.9 مليار دولار لتستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 1.28%.

وفي المركز الثامن حلت البورصة المصرية التي قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 34.9 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 0.84% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للبورصات وأسواق المال العربية والخليجية. وحل سوق البحرين للأوراق المالية في المركز التاسع بقيمة سوقية بلغ نحو 30.8 مليار دولار بحصة تبلغ نسبتها 0.74%.

وجاءت بورصة عمان في المركز العاشر بقيمة سوقية بلغت نحو 27.4 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 0.66%. وفي المركز الحادي عشر جاءت بورصة بيروت بقيمة سوقية بلغت نحو 14.9 مليار دولار مستحوذة على حصة بنسبة 0.36%.

وحلت بورصة فلسطين في المركز الثاني عشر بقيمة سوقية بلغت نحو 4.89 مليار دولار لتستحوذ على 0.11% من إجمالي القيمة المجمعة لأسواق المال العربية والخليجية بنهاية شهر يناير الماضي.

وفي المركز الثالث عشر، جاءت بورصة دمشق بقيمة سوقية بلغت نحو 2.39 مليار دولار، لتستحوذ على حصة بنسبة 0.05%.

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