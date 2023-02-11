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وول ستريت

خسائر أسبوعية للأسهم الأميركية مع ترقب بيانات التضخم

أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالنمو تعرضت لضغوط بعد إشارات ارتفاع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض في تعاملات، الجمعة، إذ تعرضت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالنمو لضغوط بعد أن أشارت عوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فيما هبط سهم "ليفت" لخدمات طلب سيارات الأجرة بعد توقعات سلبية للأرباح.

ارتفعت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد عطاء يوم الخميس لسندات 30 لأجل سنة شهدت طلبا ضعيفا، وفق رويترز.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.99 نقطة بما يعادل 0.22% إلى 4090.49 نقطة فيما تراجع 1.1% خلال الأسبوع، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.88 نقطة أو 0.50% إلى 33869.76 نقطة لكنه هبط 0.2% في الأداء الأسبوعي.

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وهبط المؤشر ناسداك المجمع 71.12 نقطة أو 0.60% إلى 11718.46 نقطة، ليهبط 2.4% خلال الأسبوع.

وتراجع سهم "ليفت" بنسبة 36.4% في جلسة الجمعة، بعد الكشف عن تسجيل خسارة فصلية، وتوقعات بتسجيل إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الأول من العام 2023.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات معدل التضخم الأميركي في الأسبوع الحالي، وسط توقعات باستمرار تباطؤ التضخم.

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