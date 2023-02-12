بورصة الكويت
بورصة الكويت تعلن توقف العمل بها 3 أيام في فبراير الجاري
ستعطل أعمالها يوم الأحد 19 فبراير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
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أعلنت بورصة الكويت، اليوم الأحد، في بيان، أنها ستعطل أعمالها يوم الأحد 19 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، على أن تستأنف عملها في اليوم التالي.
وقالت البورصة في بيان آخر، إنها ستعطل أعمالها أيضا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية يومي الأحد والاثنين 26 و27 من ذات الشهر، وتستأنف عملها يوم الثلاثاء 28 فبراير/ شباط.
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