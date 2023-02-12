ترقية 6 أسهم إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت

تدخل نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة ببورصة الكويت في شأن انتقال 7 شركات من السوق الرئيسية إلى السوق الأول حيز التطبيق رسمياً، اليوم الأحد، علماً أن إحدى الشركات التي شملتها الترقية وهي "الوطنية العقارية" أعلنت تفضيلها البقاء في "الرئيسية"، ما يخفض عدد الشركات المنتقلة إلى "الأول" إلى 6 شركات.

وتقفز ترقية الشركات الـ6 بالقيمة السوقية لشركات "الأول" بنحو 831.2 مليون دينار، هي إجمالي القيمة السوقية للشركات المتأهلة وفقاً لإقفالات الأسبوع الماضي، وذلك من 37.785 مليار دينار إلى 38.616 مليار، من أصل 47.035 مليار تمثل وزن عموم الأسهم المدرجة بالبورصة، فيما ستنخفض قيمة كيانات "الرئيسية" بالقيمة نفسها.

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وتتمثل الشركات الـ6 المنتقلة إلى سوق النخبة في "الكويتية للاستثمار" و"أرزان" و"أعيان" و"التجارية العقارية" و"السفن" و"جي إف إتش"، فيما سيصاحب ذلك انضمام 12 شركة إلى مؤشر "رئيسي 50" بداية من انطلاق تعاملات اليوم، هي "التسهيلات" و"آسيا كابيتال" و"راسيات القابضة" و"الكويت للتأمين" و"العقارات المتحدة" و"العربية العقارية" و"أسمنت الكويت" و"بورتلاند كويت" و"الوطنية للاتصالات" و"الرابطة" و"جياد" و"stc"، نقلاً عن صحيفة "الرأي" الكويتية.

ومع ارتفاع عدد شركات السوق الأول من 26 إلى 32 شركة، سيصبح السوق الأول هو الأكثر استقطاباً للسيولة المحلية والأجنبية، لاسيما أن الشركات المنتقلة حديثاً إليه كانت تمثل وجهة رئيسية لأصحاب رؤوس الأموال في السوق الرئيسية.

وبزيادة رقعة الشركات التشغيلية المتداولة في "الأول" ستكون شركات السوق الرئيسية أمام تحد أساسي، يتمثل في شح السيولة المتداولة فيه، باعتبار أن كيانات سوق الواجهة ستزيد من جذبها للأوساط الاستثمارية، لاسيما في ظل الشفافية والالتزام الواضح الذي تهتم به تلك الشركات، ما يمثل عوامل جذب وكسب لثقة أصحاب رؤوس الأموال التي تستهدف بورصة الكويت.