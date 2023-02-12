سوق السعودية
رئيس هيئة السوق: 23 شركة بانتظار استكمال إدراجها في "تداول السعودية"
الهيئة ستطلق إطارا تنظيميا للإدراج المزدوج
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قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، إن 23 شركة تنتظر استكمال إدراجها في سوق "تداول السعودية".
وأضاف القويز، خلال مؤتمر القطاع المالي، اليوم الأحد، أن المستثمرين الأجانب يمثلون ما يقل قليلا عن 15% في السوق السعودية.
وكشف عن اعتزام هيئة السوق إطلاق إطارا تنظيميا للإدراج المزدوج.
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