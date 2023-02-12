اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القويز
رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز
سوق السعودية

رئيس هيئة السوق: 23 شركة بانتظار استكمال إدراجها في "تداول السعودية"

الهيئة ستطلق إطارا تنظيميا للإدراج المزدوج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، إن 23 شركة تنتظر استكمال إدراجها في سوق "تداول السعودية".
وأضاف القويز، خلال مؤتمر القطاع المالي، اليوم الأحد، أن المستثمرين الأجانب يمثلون ما يقل قليلا عن 15% في السوق السعودية.
وكشف عن اعتزام هيئة السوق إطلاق إطارا تنظيميا للإدراج المزدوج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فيديو لعملية إنقاذ سيدة حامل وشقيقها في هطاي التركية بعد 140 ساعة فيديو لعملية إنقاذ سيدة حامل وشقيقها في هطاي التركية بعد 140 ساعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط