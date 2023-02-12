سهم "أمريكانا" يقفز 6.81% متصدراً التداولات في السعودية
بلغت قيم تداولات السهم 260.96 مليون ريال عبر التداول على نحو 66.05 مليون سهم
ارتفع سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "أمريكانا" بنسبة 6.81% (ثاني أكثر الأسهم ارتفاعا) عند سعر 4.08 ريال في ختام جلسة تداول اليوم الأحد بسوق الأسهم السعودية، متصدراً قيم وأحجام التداول بنحو 260.96 مليون ريال عبر التداول على نحو 66.05 مليون سهم.
وفي ديسمبر الماضي، شهد سوقا السعودية وأبوظبي إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، حيث يعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.
وكانت الشركة تلقت طلبات بقيمة 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار بنحو 58 مرة.
وأدى الطلب القوي إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات. وبموجب هذا التسعير، تم تقييم الشركة بنحو 6 مليارات دولار.
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