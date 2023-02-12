معظم أسواق الخليج تغلق على مكاسب مع صعود النفط.. ومؤشر "تاسي" يرتفع 0.1%

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأحد مدعومة بزيادة أسعار النفط يوم الجمعة، وسعي روسيا لخفض إنتاج الخام الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار النفط، الداعم الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من 2%، مع ارتفاع خام برنت 1.89 دولار إلى 86.39 دولار للبرميل.

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وتخطط روسيا لخفض إنتاجها من النفط الخام 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار، أو نحو 5% من إجمالي إنتاجها، وفق رويترز.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.1% مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والمستهلكين والعقارات.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) 0.2%، وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.3%.

وقفز سهم البنك السعودي البريطاني 2% بعد أن أعلن يوم الخميس عن زيادة 52% في صافي أرباحه السنوية.

وارتفع المؤشر القطري 0.1% مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والطاقة، مع صعود سهم صناعات قطر 3.4% وقطر للوقود 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9% منهيا سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات مدفوعة بخطط الحكومة لبيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة خلال العام المقبل.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 4.7% وسهم المصرية للاتصالات 2.9%.

وتراجع سهم شركة مصر للأسمدة 3.7% وسهم بنك أبوظبي الإسلامي 4.3%.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.3% والمؤشر البحريني 0.1%، بينما انخفض المؤشر العماني 0.2%.