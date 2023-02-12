"أبراج لخدمات الطاقة" العمانية تعلن نشرة الإصدار لطرح 49% من أسهمها

أعلنت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية عن نشر نشرة الإصدار وتفاصيل فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي لنسبة 49% من رأسمالها بما يعادل 337.398 مليون سهم.

وأوضحت "أبراج" في بيان، أن "محطة غاز مسندم"، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ("المساهمون البائعون" معاً) سيحتفظون بحقهم في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

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وذكرت الشركة أنه سيتم الطرح ضمن فئتين، الطرح المخصص للفئة الأولى والطرح المخفض المخصص للفئة الثانية.

وحسب البيان، تم تحديد النطاق السعري للطرح المخصص للفئة الأولى بين 242 و249 بيسة للسهم، مما يعني تراوح القيمة السوقية بين 186.39 مليون ريال عماني و191.78 مليون ريال عماني (484.13 مليون دولار و498.13 مليون دولار).

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الفئة الأولى نحو 803,300 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم بعد ذلك، فيما يبلغ في الفئة الثانية نحو 1000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم بعد ذلك.

وأشارت الشركة إلى أن الحد الأقصى للاكتتاب: الفئة الأولى (غير المستثمرين الرئيسيين) يصل إلى 37.739 مليون سهم، تمثل 10% من حجم الطرح، بينما الحد الأقصى للمستثمرين الرئيسيين نحو 75.479 مليون سهم، تمثل 20% من حجم الطرح، فيما يبلغ لمستثمري الفئة الثانية نحو 803,200 سهم.

وذكرت الشركة، أنه سيتم تخصيص الأسهم لجميع المستثمرين بنفس سعر الطرح (على الرغم من الخصم المخصص للأفراد)، والذي سيتم تحديده بناءً على عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للفئة الأولى.

ولفتت إلى أن "الشركة السعودية العمانية للاستثمار"(المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) و"شؤون البلاط السلطاني" و"شلمبرجر عمان وشركاه ش.م.م" هم المستثمرون الأساسيون في الطرح العام الأولي بالتزام إجمالي قدره 37.588 مليون ريال عماني ( 40% من حجم الطرح).

وذكرت الشركة أن التاريخ المتوقع لقبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة مسقط هو 14 مارس 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

من المتوقع أن يمتد الطرح المخصص للفئة الأولى من 20 فبراير إلى 2 مارس 2023.

ويمثل الطرح المخصص للفئة الثانية (صغار المستثمرين) ما لا يقل عن 15% من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد في السلطنة.

وسيكون سعر الطرح المخصص للفئة الثانية هو الحد الأقصى للسعر المخفض البالغ 224 بيسة للسهم، محسوباً على أنه الحد الأقصى للسعر وقدره 249 بيسة مطروحاً منه خصم 10%.

في حال كان هناك طلب زائد في الفئة الثانية، فيمكن زيادة حجم الطرح المخصص لمستثمري الفئة الثانية إلى 35٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى.

وفي حال كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في الفئة الثانية أقل من 15% من الطرح، عندها وبعد التخصيص لمستثمري الفئة الثانية، فستكون الأسهم المتبقية متاحة لمستثمري الفئة الأولى من الطرح بسعر الطرح، وذلك في حال وجود طلب زائد على الاكتتاب في الفئة الأولى.

من المتوقع أن تمتد مرحلة الاكتتاب في الفئة الثانية من 20 فبراير ولغاية 1 مارس 2023.

وسيتم إصدار جميع الأسهم وتخصيصها للمستثمرين بنفس سعر الطرح، والذي سيتم تحديده بناءً على عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب في الفئة الأولى. كما سيتم تحديد سعر الطرح من قبل المساهمين البائعين بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين والهيئة العامة لسوق المال بتاريخ التسعير، والمتوقع أن يكون في 6 مارس 2023 أو في حدود هذا التاريخ.

وسيتم احتساب أي مبالغ فائضة مستحقة للمستثمرين في الفئة الثانية على أساس الفرق بين (1) الحد الأقصى للسعر المخفض و(2) سعر الطرح مطروحاً منه خصم بنسبة 10%.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة خلال عام 2023 دفع توزيعات أرباح قدرها 15.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو 20 بيسة للسهم.

تعتزم الشركة خلال عام 2024 دفع توزيعات أرباح أعلى بنسبة 85٪ من صافي الأرباح المحققة لعام 2023 أو بزيادة قدرها 6% عن توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2023.

في عام 2025، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح أعلى بنسبة 85% من صافي الأرباح المحققة لعام 2024 أو بزيادة قدرها 6% عن توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2024.