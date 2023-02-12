اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تداول السعودية
شعار "تداول السعودية"
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن عن إجازة يوم التأسيس

الأربعاء 22 فبراير 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية" أن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.

ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس". وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فيديو لعملية إنقاذ سيدة حامل وشقيقها في هطاي التركية بعد 140 ساعة فيديو لعملية إنقاذ سيدة حامل وشقيقها في هطاي التركية بعد 140 ساعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط