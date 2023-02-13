أسعار الذهب تتراجع 0.1% وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بصعود الدولار ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية غدا الثلاثاء والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1863.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى1876.90 دولار.

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ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، نقلاً عن رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحامت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ السادس من يناير/كانون الثاني.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3% إلى 21.93 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.1% إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1544.14 دولار.