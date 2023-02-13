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بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
دبي

بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بالدولار الأسترالي

يأتي ضمن برنامج لإصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، بدأ تلقي طلبات الاكتتاب لإصدار سندات بحجم قياسي مقومة بالدولار الأسترالي.

وبدأ البنك في التسويق لسندات الدولار الأسترالي لأجل 10 سنوات عند نحو 200 نقطة أساس فوق هوامش مبادلة الأصول، وبعائد استرشادي 6.3% وسعر متوقع للقسيمة 6.25%.

وجاء في الوثيقة الخاصة بالإصدار واطلعت عليها "رويترز" أن مديري الإصدار الرئيسيين هم "إيه.إن.زد" للخدمات المالية والمصرفية والإمارات دبي الوطني كابيتال و"جيه بي مورغان" و"نومورا هولدنغز" ومن "المتوقع إطلاق الإصدار في المستقبل القريب حسب ظروف السوق".

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الفصلية تقفز 94% إلى 3.9 مليار درهم  شركات سوق دبي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الفصلية تقفز 94% إلى 3.9 مليار درهم 

ويأتي الإصدار ضمن برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي (2.77 مليار دولار أميركي). ومن المتوقع أن تصنفها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عند "‭‭‭‭A2‬‬‬‬" ووكالة "فيتش" عند "‭‭‭‭"A+‬‬‬‬.

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