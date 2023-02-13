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بنك دبي الإسلامي
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سوق دبي

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار

لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.8% سنوياً

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك دبي الإسلامي عن تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.8% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من 5 سنوات.

وذكر البنك في بيان، أن الصكوك أصدرت وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.

ويعتبر الإصدار الأكبر من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

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وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

وتم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده.

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

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