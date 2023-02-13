سوق السعودية تصعد 1% وسط أداء متباين لأسواق الخليج قبيل بيانات التضخم الأميركية

تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق اليوم الاثنين قبيل بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إزاء أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، مع تركيز المستثمرين على مخاوف الطلب في المدى القريب قبيل صدور بيانات التضخم.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 دولار أو 0.51% إلى 85.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعا 1% بدعم من إعلان أرباح قوية للشركات وطروح عامة أولية منتظرة.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأحد، إن 23 شركة تنتظر الطرح بالسوق المالية السعودية (تداول) حسب ظروف السوق، واصفا الطروح المرتقبة بأنها قوية للغاية.

وارتفع سهم رتال للتطوير العمراني 1.1% بينما قفز سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.3%.

وقفز سهم بنك الرياض 6.1% بعدما أعلن البنك نمو أرباحه للعام بأكمله 17% إلى 7.02 مليار ريال (1.87 مليار دولار).

وساعدت مكاسب قطاعي الشركات العقارية والسلع الاستهلاكية ذات الثقل مؤشر بورصة دبي على مواصلة مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.5%.

ومن بين الرابحين، قفز سهم العربية للطيران 3.5% قبل إعلان الأرباح السنوية في وقت لاحق من اليوم.

وقالت فرح مراد المحللة الأولى للأسواق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بورصة دبي قد تتعرض لضغوط إذا تحرك المتعاملون لجني أرباحهم بعد مكاسب الأسبوع الماضي.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.2% ليقطع سلسلة مكاسب استمرت عشر جلسات متأثرا بتراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.3%. وهوى سهم شركة الاستثمار ملتيبلاي جروب 4.5%.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.5% مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أشهر. وانخفض سهم صناعات قطر 3.4% بعدما أعلنت شركة البتروكيماويات هبوط أرباحها الصافية 28% في الربع الرابع.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.4% مع انخفاض أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.4%.