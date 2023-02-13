وول ستريت
وول ستريت ترتفع بفعل صعود أسهم النمو
مؤشر ناسداك المجمع يربح 40.97 نقطة بالمستهل
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بداية التعامل في وول ستريت اليوم الاثنين، بعد الارتفاع الكبير لأسهم النمو في حين قفز سهم ميتا بلاتفورمز جراء تقارير عن عمليات تسريح جديدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 18.12 نقطة أو ما يعادل 0.05% عند الفتح إلى 33887.39 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.16 نقطة أو 0.15% إلى 4096.62 نقطة، وفق رويترز.
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وصعد مؤشر ناسداك المجمع 40.97 نقطة أو 0.35% إلى 11759.09 نقطة.
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