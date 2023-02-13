"معادن" السعودية توصي بزيادة رأسمالها 50% إلى 36.92 مليار ريال عبر أسهم منحة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة إلى 36.91 مليار ريال، عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكه المساهمون.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المجلس أوصى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة 50% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12.3 مليار ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة.

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وأضافت أن رأس المال بعد الزيادة سيصبح 36.91 مليار ريال، ارتفاعاً بنسبة 50% من 24.61 مليار ريال قبل الزيادة.

وأوضحت أن عدد الأسهم بعد الزيادة سيبلغ 3.69 مليار سهم ارتفاعاً من 2.46 مليار سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبينت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.