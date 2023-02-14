بلومبرغ: تركيا تعتزم استئناف التداول في بورصة إسطنبول غدا الأربعاء

أفادت بلومبرغ نيوز اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول مطلع بأن تركيا تخطط لاستئناف التداول في بورصة إسطنبول غدا الأربعاء.

كانت البورصة علقت التداول في 8 فبراير الجاري، وألغت الصفقات التي تمت في ذلك اليوم بعد أن دمرت الزلازل يوم الاثنين 10 مدن في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ تركيا الحديث. محا مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي، الذي كان بالفعل أسوأ أسواق الأسهم أداءً في العالم هذا العام، عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية على مدار اليومين اللذين ظل فيهما مفتوحًا الأسبوع الماضي.

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قدم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا شكوى جنائية ضد كبار المنظمين في السوق الأسبوع الماضي، زاعما أن مجلس أسواق رأس المال وبورصة إسطنبول فشلوا في الوفاء بواجباتهم من خلال السماح للبورصة بالبقاء مفتوحة.

ارتفعت مشاركة المستثمرين المحليين في سوق الأوراق المالية خلال العام الماضي حيث أصبحت الأسهم وسيلة تحوط مفضلة ضد التضخم المتفشي، في حين انخفضت ملكية الأجانب لتقترب من أدنى مستوياتها القياسية عند 30%.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين في الأسهم من المدن المتضررة من الزلازل حوالي 380 ألفًا، وفقًا لإحصاءات الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا. هذا يمثل حوالي 10% من جميع حسابات الأسهم.