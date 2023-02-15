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أسهم أوروبا تفتح منخفضة مع تراجع سهمي "باركليز" و"كرينج"

انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الأربعاء مع تراجع سهم بنك "باركليز" البريطاني بعدما أعلن أرباحا مخيبة للآمال وهبوط سهم مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية "كرينج" بعد تهاوي إيرادات علامتها غوتشي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% بينما هوى سهم "باركليز" 8.1% إلى قاع المؤشر.

وتراجع مؤشر أسهم البنوك 1.1% بعدما كشف البنك البريطاني تراجع أرباحه السنوية 14%، وفق رويترز.

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وهوت أسهم شركة "كرينج" الفرنسية 2.7% بعدما تراجعت مبيعاتها 7% في الربع الرابع متأثرة بتراجع الإيرادات لدى أكبر علاماتها التجارية غوتشي متأثرة بالقيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.

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