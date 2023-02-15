إيلون ماسك يتبرع بـ1.95 مليار دولار من أسهم "تسلا" للأعمال الخيرية

أفاد إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تبرع بأسهم بقيمة 1.95 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الأكبر تقييما في العالم للأعمال الخيرية العام الماضي.

وأظهر الإفصاح أن ماسك تبرع بنحو 11.6 مليون سهم بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكنه لم يشر للجهات التي تلقت التبرعات.

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يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم الآن حوالي 13% من تسلا، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان ماسك قد تبرع بنحو 5.74 مليار دولار في 2021.

يقول محللون إن ماسك قد يستفيد من إهداء أسهم "تسلا" إذا تبرع بها للجمعيات الخيرية، لأن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا يتعين دفع ضريبة أرباح رأسمال عليها كما هو الحال إذا تم بيعها.