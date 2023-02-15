إيلون ماسك
إيلون ماسك يتبرع بـ1.95 مليار دولار من أسهم "تسلا" للأعمال الخيرية
بعد أن تبرع بـ5.74 مليار دولار في 2021
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفاد إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تبرع بأسهم بقيمة 1.95 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الأكبر تقييما في العالم للأعمال الخيرية العام الماضي.
وأظهر الإفصاح أن ماسك تبرع بنحو 11.6 مليون سهم بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكنه لم يشر للجهات التي تلقت التبرعات.
مادة اعلانية
يمتلك ثاني أغنى شخص في العالم الآن حوالي 13% من تسلا، وفق ما نقلته "رويترز".
وكان ماسك قد تبرع بنحو 5.74 مليار دولار في 2021.
يقول محللون إن ماسك قد يستفيد من إهداء أسهم "تسلا" إذا تبرع بها للجمعيات الخيرية، لأن الأسهم التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لا يتعين دفع ضريبة أرباح رأسمال عليها كما هو الحال إذا تم بيعها.
اقرأ أيضاً
-
استبيان عالمي يرصد أبرز ما يخيف الرؤساء التنفيذيين في الأسواق الناشئةالأولوية القصوى في الأسواق الناشئة تتمثّل في تحقيق الحد الأدنى من الأرباح والنتائج النهائية قصص اقتصادية
-
كوشك للعربية: الاستثمار الجريء بالسعودية تضاعف 17 مرة من 2018 - 2022إطلاق خدمة الاستثمار بصناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام قصص اقتصادية
-
"أدنوك" الإماراتية تسلم أولى شحنات الغاز المسال ضمن اتفاق مع "آر.دبليو.إي" الألمانيةمع سعي أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية