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إمارة الشارقة
إمارة الشارقة
اقتصاد الإمارات

حكومة الشارقة تخفض السعر الاسترشادي لبيع سندات مقومة بالدولار

السعر انخفض إلى نحو 285 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات

دبي - العربية.نت
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خفضت حكومة الشارقة، إحدى الإمارات السبع بدولة الإمارات، السعر الاسترشادي لبيع سندات مستدامة لأجل 9 سنوات مقومة بالدولار الأميركي بواقع 25 نقطة أساس، حسب ما أظهرت وثيقة معنية بعملية البيع اليوم الأربعاء.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة خفضت السعر الاسترشادي الأولي ليصل إلى نحو 285 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد أن تجاوز الطلب 2.1 مليار دولار.

جدير بالذكر أن حكومة إمارة الشارقة في الإمارات كلفت بنوكا بترتيب بيع أول سندات مستدامة مقومة بالدولار، بحسب وثيقة مصرفية.

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وتم تكليف إتش.إس.بي.سي ليكون المنسق الدولي الوحيد للصفقة وإي.إس.جي كمسؤول إعادة هيكلة. وسينضم لهما بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك الخليج الدولي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وإنفست بنك وإس.إم.بي.سي نيكو مديرين مشتركين للصفقة ومديري اكتتاب.

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