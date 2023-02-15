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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تتراجع مع تنامي مخاوف الفائدة بفعل بيانات مبيعات التجزئة

مؤشر داو جونز الصناعي يخسر 80.64 نقطة بالمستهل

دبي - العربية.نت
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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، بعد أن سلطت بيانات لمبيعات التجزئة أقوى من المتوقع الضوء على مرونة الاقتصاد الأميركي مما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فرصة أكبر لرفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 80.64 نقطة أو 0.24% في بداية التعاملات إلى 34008.63 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.63 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 4119.50 نقطة، وفق رويترز.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 55.02 نقطة أو 0.46% إلى 11905.12 نقطة.

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