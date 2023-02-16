الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 أشهر

تراجع الروبل الروسي ليقترب من أدنى مستوى في 10 أشهر قرب 75 مقابل الدولار اليوم الخميس، متأثرا بانخفاض إيرادات النقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز ومخاوف من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.

وانخفض الروبل 0.4% مقابل الدولار إلى 74.8 بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، وتراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 74.91 وهو أقل مستوياته منذ 25 أبريل/نيسان 2022.

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ونزل الروبل 0.3% مقابل اليورو إلى 80.1 وتراجع 0.3% إلى 10.91 مقابل اليوان الصيني، وفق رويترز.

وتراجعت العملة الروسية هذا العام بفعل انخفاض إيرادات الطاقة بعد حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي والحد الأقصى لأسعار الطاقة الروسية الذي فرضته مجموعة السبع الكبرى، الأمر الذي أثر سلبا على المبيعات.

وقد يواجه الروبل مزيدا من الصعوبات إذ يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرض مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، من المتوقع أن تستهدف ساسة وقادة عسكريين وبنوكا روسية.