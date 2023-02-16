تباين أداء أسواق الخليج عند الإغلاق مع تذبذب أسعار النفط.. و"تاسي" يتراجع 0.2%

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج أداء متباينا عند الإغلاق اليوم الخميس وسط تذبذب أسعار النفط، فيما قفز المؤشر القطري أكثر من 1% مدعوما بانتعاش أسعار الغاز.

وتأرجحت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، مع بحث الأسواق لزيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية والآمال في تعافي الطلب الصيني.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 20 سنتا أو 0.23% إلى 85.59 دولارا للبرميل، وفق رويترز.

وصعد المؤشر القطري 1.8% مدعوما بارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.9% وقفزة لسهم مصرف الريان بلغت 5.5% مع ارتفاع جميع الأسهم الأخرى المُدرجة على المؤشر تقريبا.

وعزى فادي رياض، كبير محللي السوق لدى موقع كابيكس دوت كوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصعود بعد سلسلة من الخسائر إلى انتهاء موجة من هبوط أسعار الغاز الطبيعي.

وقفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصة نايمكس 3%.

وارتفع المؤشر القياسي في دبي 0.2% مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والمرافق بعد جلسة من التعاملات المتقلبة.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.2% مع تداول معظم القطاعات في المنطقة الحمراء، وانخفاض سهم مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم 0.7%.

وهبط سهم شركة حلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية (إس.تي. سي) 9.1% بعد أن جاءت قفزة بلغت 26.5% في صافي ربح العام بأكمله أقل من تقديرات المحللين.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.3% متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.8% وسهم مطاعم أمريكانا العالمية 5.5%.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة 3.2% بعد أن قالت جيرا اليابانية أمس الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم معها لاستكشاف فرص تطوير مشاريع إزالة الكربون مثل مشاريع الهيدروجين والأمونيا.

وخارج منطقة الخليج هبط المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.2% لينهي مكاسب استمرت لجلستين متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5%.