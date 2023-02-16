مؤشر "توبكس" الياباني يغلق عند أعلى مستوياته في شهرين ونصف

أغلق المؤشر توبكس الياباني اليوم الخميس عند أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مع انتعاش شركات صناعة السيارات والإطارات بعد انخفاض الين، كما رفع صعود وول ستريت عند الإغلاق الليلة الماضية معنويات السوق.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 %، عند الإغلاق إلى 27696.44 نقطة.

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وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية "أدى ضعف الين إلى رفع المعنويات. لم تكن هناك دلائل كثيرة على تحرك السوق، لكن السوق كانت متماسكة".

وحوم الين قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الدولار بعد أن أدت بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع العملة الأميركية.

وقفز قطاع السيارات 1.8%، مع ارتفاع سهم "تويوتا موتور" 2.08%، وسهم "هوندا موتور" 1.16%. كما صعدت أسهم شركات تصنيع الإطارات 1.73%، مع ارتفاع سهم "بريدجستون" 1.67%.

وارتفع سهم "سوميتومو رابر إندستريز" 3.81%، كما صعد سهم "ويوكوهاما رابر" 1.85%.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 0.9%، وقفز سهم أدفانست لتصنيع معدات فحص الرقائق 0.99%.

وقال كامادا "زيادة عدد الزوار الأجانب رفعت توقعات النمو الاقتصادي".

وقالت وكالة السياحة الوطنية أمس الأربعاء إن عدد زوار اليابان قفز إلى ما يقرب من 1.5 مليون في يناير/كانون الثاني، مما يدل على تسارع انتعاش السياحة بعد أن ألغت الحكومة قيود كوفيد-19 في أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الورق ولب الورق 0.77%، ليسجل هذا القطاع الأداء الأسوأ بين المؤشرات الفرعية.