وول ستريت
وول ستريت تهبط بعد بيانات أذكت مخاوف رفع الفائدة
مؤشر داو جونز الصناعي يخسر 135.96 نقطة بالمستهل
وضع القراءة
100% حجم الخط
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض كبير اليوم الخميس، بعد أن أضافت بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 135.96 نقطة بما يعادل 0.40% إلى 33992.09 نقطة.
مادة اعلانية
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 32.85 نقطة أو 0.79% إلى 4114.75 نقطة، وفق رويترز.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 174.28 نقطة أو 1.44% إلى 11896.31 نقطة.
اقرأ أيضاً
-
صحيفة: لبنان يسمح بتسعير السلع بالدولار واعتماد سعر الصرف "الرائج" في السوقنظرا لعدم إمكانية التعويل على سعر "منصة معينة" اقتصاد
-
"الفاو" للعربية: الدول العربية تعمل على زيادة فترة تخزين الغذاء والحبوب إلى 9 أشهرأكد أن الوضع العالمي للغذاء والحبوب خلال العامين الجاري والمقبل مثير للقلق قصص اقتصادية
-
مسؤول للعربية: الإمارات والسعودية بمقدمة دول الخليج بمؤشر التنويع الاقتصادي العالميأكد أن مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2023 يشمل 105 دول بصدارة أميركا قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية