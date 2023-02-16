وول ستريت تهبط بعد بيانات أذكت مخاوف رفع الفائدة

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض كبير اليوم الخميس، بعد أن أضافت بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 135.96 نقطة بما يعادل 0.40% إلى 33992.09 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 32.85 نقطة أو 0.79% إلى 4114.75 نقطة، وفق رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 174.28 نقطة أو 1.44% إلى 11896.31 نقطة.