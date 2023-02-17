الأسهم الفرنسية تسجل مستويات غير مسبوقة وترفع المؤشر الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس، إذ ساعدت نتائج أعمال إيجابية لشركات مؤشر الشركات الكبرى الفرنسي على الوصول إلى مستوى قياسي جديد، وهو ما فاق أثر المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بعد مزيد من المؤشرات بشأن القوة الاقتصادية للبلاد.

وأنهى المؤشر كاك 40 الفرنسي الجلسة مرتفعا 0.9%، إلى 7366.16 نقطة بعد أن بلغ مستوى قياسيا جديدا عند 7387.29 نقطة خلال اليوم.

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ارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 13.8%، منذ بداية العام، وذلك بعدما تضررت في 2022، وفقا لوكالة "رويترز".

وأنهى المؤشر داكس الألماني اليوم مرتفعا 0.2%.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، لكنه تراجع عن أعلى مستوى في قرابة عام الذي سجله في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بدورته لرفع أسعار الفائدة لفترة اطول.