اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد مصر مناسبة
العاصمة المصرية القاهرة
اقتصاد مصر

مصر تعين بنوكا لإصدارها الأول من الصكوك الدولارية

ستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من الجمعة

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت وثيقة، اليوم الجمعة، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي.

وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.

وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين، اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما أشارت الوثيقة.

وزير الطاقة السعودي: مازلت حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني نبض السوق أوبك بلس وزير الطاقة السعودي: مازلت حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد. حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.

وقالت مصادر لـ "العربية"، إن العائد على السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7.5%.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول.

سيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.

توقعت المصادر أن يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال مقتل 10 آلاف سوري وتشريد 171 ألفًا جراء الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط