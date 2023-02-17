مصر تعين بنوكا لإصدارها الأول من الصكوك الدولارية

أظهرت وثيقة، اليوم الجمعة، أن مصر عينت بنوكا لبيع أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي.

وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.

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وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين، اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما أشارت الوثيقة.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد. حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.

وقالت مصادر لـ "العربية"، إن العائد على السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر بين 5.75 و 6.5%، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 و7.5%.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول.

سيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.

توقعت المصادر أن يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.