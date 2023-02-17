"أدنوك" الإماراتية تعلن عن بيع 4% من وحدة الغاز في طرح عام أولي

أفاد إشعار بإحدى الصحف وبيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستبيع 4%، من وحدتها للغاز في طرح عام أولي.

ووفقا للإشعار المنشور في صحيفة "ذا ناشونال"والبيان، من المقرر أن يبدأ طرح أسهم أدنوك للغاز في 23 فبراير/شباط حتى الثاني من مارس/آذار للمستثمرين من المؤسسات، بينما يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب حتى الأول من مارس/آذار.

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ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 13 مارس/آذار.

وتمتلك أدنوك حصة 95%، في أدنوك للغاز، وقبل الطرح حولت 5%، من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وبعد الطرح العام الأولي، من المتوقع أن تمتلك "أدنوك" نحو 91%، من أدنوك للغاز. وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح لكل سهم من خلال، وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وفي حالة إتمام العملية، تتوقع "أدنوك للغاز" أن تستهدف دفع توزيعات أرباح بقيمة 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من 2023 عن النصف الأول من العام، وذلك وفقا لوثيقة إعلان نية الطرح من "أدنوك للغاز" مرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وتخطط "أدنوك للغاز" لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.

وقالت الشركة إنها تتوقع زيادة مبلغ التوزيعات السنوية المستهدف من 3.25 مليار دولار بمعدل نمو 5%، سنويا على أساس توزيعات أرباح لكل سهم خلال الفترة 2024-2027.

وتعكف "أدنوك" على زيادة تركيزها على سوق الغاز فيما تسعى أوروبا لإيجاد بديل لجميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد خفض تدريجي للإمدادات منذ فرض عقوبات غربية على البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء في بيانات لشركة ديلوجيك أن شركات من الشرق الأوسط جمعت نحو 21.9 مليار دولار في اكتتابات أولية للأسهم في عام 2022، وهو ما يزيد على أكثر من نصف إجمالي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأوسع.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت "أدنوك" في البورصة شركة بروج للبتروكيماويات وشركة فرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر. كما تخطط لطرح أسهم وحدتها اللوجستية والخدمية.