"وول ستريت" تغلق على هبوط حاد بعد بيانات أذكت مخاوف رفع الفائدة

أغلقت وول ستريت على هبوط حاد الخميس بعد بيانات مرتبطة بالتضخم جاءت قوية بشكل غير متوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما زاد من المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة لتهدئة الأسعار المرتفعة.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 57.33 نقطة بما يعادل 1.38%، إلى 4090.27 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".

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ونزل المؤشر ناسداك المجمع 215.12 نقطة أو 1.80%، إلى 11855.48 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 432.02 نقطة أو 1.27%، إلى 33696.03 نقطة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كشفت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين الشهرية بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير/كانون الثاني.

وصعد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الجمعة متجها لتسجيل أسبوع ثالث من المكاسب، إذ أدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعا جديدا لأسعار الفائدة يلوح في الأفق.