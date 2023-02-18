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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

"داو جونز" الصناعي يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي وسط مخاوف حيال الفائدة

المؤشر هبط 0.13% إلى النقطة 33828.4

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا أمس الجمعة متأثرا بهبوط أسهم مايكروسوفت بينما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يدفع التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ مزيد من إجراءات رفع الفائدة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.99 نقطة بما يعادل 0.27% إلى 4079.42 نقطة، فيما سجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.28%، وفق رويترز.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 68.56 نقطة أو 0.58% إلى 11786.34 نقطة، بينما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.59%.

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 133.73 نقطة أو 0.40% إلى 33828.44 نقطة، فيما انخفض بنسبة 0.13% في تراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

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