إعلان نية طرح أسهم شركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" في سوق "نمو"

أعلنت شركة "الإنماء للاستثمار" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" عن نية الشركة في طرح 640 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م، على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

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وأشارت إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م، وتستمر إلى الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.