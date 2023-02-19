سوق السعودية
إعلان نية طرح أسهم شركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" في سوق "نمو"
تشمل 640 ألف سهم تمثل 20% من أسهم الشركة
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أعلنت شركة "الإنماء للاستثمار" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "غذاء السلطان للوجبات السريعة" عن نية الشركة في طرح 640 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م، على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
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وأشارت إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م، وتستمر إلى الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.
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