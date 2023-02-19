اكتتاب "شبكة المعرفة".. تحديد النطاق السعري للطرح بين 35 - 40 ريالاً للسهم

أعلنت شركة "أموال المالية" عن النطاق السعري لطرح أسهم شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي "كي إن" في السوق الموازية "نمو" بين 35 - 40 ريالاً للسهم الواحد.

قالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم بدء الطرح وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين بتاريخ 26 فبراير 2023 وتنتهي بتاريخ 2 مارس 2023.

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وأوضحت أن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 700 ألف سهماً عادياً تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وأضافت أنه سيتم تخصيص عدد 700 ألف سهماً عادياً تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 174.99 ألف سهماً.