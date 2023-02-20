الأسهم اليابانية ترتفع مع ترقب المستثمرين لتوجهات بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي
"نيكاي" يرتفع هامشياً عند الإغلاق بنسبة 0.07% مسجلاً 27531.94 نقطة
سجلت الأسهم اليابانية القليل من المكاسب عند الإغلاق اليوم الاثنين مع حذر المستثمرين ترقبا لأسبوع من المتوقع أن تصدر فيه بيانات اقتصادية أميركية وعالمية مهمة وتصريحات لفريق القيادة الجديد في بنك اليابان المركزي.
وارتفع نيكاي عند الإغلاق 0.07% مسجلا 27531.94 نقطة، وظل قرب منتصف المدى الذي يتحرك فيه منذ 24 يناير/كانون الثاني.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% مسجلا 1996.78 نقطة.
ويرجع سبب تواضع مكاسب نيكاي على الأرجح إلى ضعف أسهم ثقيلة الوزن على المؤشر مثل أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر تراجع وول ستريت يوم الجمعة فيما دعم الارتفاع في عائدات السندات الأميركية الأسهم في القطاع المالي فجنى توبكس المكاسب.
كما برزت تراجعات لأسهم شركات الطاقة في التأثير على نيكاي وسط تراجع لأسعار النفط لكن إعلان نتائج الأعمال أدى إلى تحقيق سهم شركة صناعة إطارات السيارات يوكوهاما رابر لزيادة كبيرة بلغت 10.2%.
وشهدت الأسهم المدرجة على نيكاي إجمالا، وعددها 225، ارتفاع 162 وتراجع 59 واستقرار أربعة.
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