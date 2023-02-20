اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مركز دبي المالي
مركز دبي المالي
اقتصاد دبي

محافظ مركز دبي المالي: نحو 60 صندوق تحوط بانتظار الحصول على ترخيص

أكد أن عدد الشركات النشطة في المركز المالي ارتفع للعام الخامس على أساس سنوي إلى 4377

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم اليوم الاثنين، إن نحو 60 صندوق تحوط تدير أصولا بنحو تريليون دولار في انتظار الحصول على ترخيص من المركز.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن قطاع صناديق التحوط يستفيد من القواعد واللوائح الجديدة التي وضعت لدعم القطاع الذي يعد أحد مصادر نمو مركز دبي المالي العالمي. وقال إنه تم بالفعل ترخيص عدد قليل من تلك الصناديق.

وأسست ميلينيوم ماندجمنت وإكسودوسبوينت كابيتال ماندجمنت وبلوكريست مقرات لها في دبي العام الماضي، وهي ثلاثة من بين صناديق كثيرة جذبتها رسوم الترخيص المنخفضة ومتطلبات رأس المال لهذا القطاع.

سعر الدولار في مصر يصل هذا المستوى.. والسوق السوداء تقترب من نهايتها قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يصل هذا المستوى.. والسوق السوداء تقترب من نهايتها

وقال كاظم إن مركز دبي المالي العالمي سجل نموا قياسيا العام الماضي إذ ارتفع عدد الشركات النشطة في المركز المالي الخليجي للعام الخامس على أساس سنوي إلى 4377 وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وأضاف أن عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي ارتفع 22% إلى 63083.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط