محافظ مركز دبي المالي: نحو 60 صندوق تحوط بانتظار الحصول على ترخيص
أكد أن عدد الشركات النشطة في المركز المالي ارتفع للعام الخامس على أساس سنوي إلى 4377
قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم اليوم الاثنين، إن نحو 60 صندوق تحوط تدير أصولا بنحو تريليون دولار في انتظار الحصول على ترخيص من المركز.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن قطاع صناديق التحوط يستفيد من القواعد واللوائح الجديدة التي وضعت لدعم القطاع الذي يعد أحد مصادر نمو مركز دبي المالي العالمي. وقال إنه تم بالفعل ترخيص عدد قليل من تلك الصناديق.
وأسست ميلينيوم ماندجمنت وإكسودوسبوينت كابيتال ماندجمنت وبلوكريست مقرات لها في دبي العام الماضي، وهي ثلاثة من بين صناديق كثيرة جذبتها رسوم الترخيص المنخفضة ومتطلبات رأس المال لهذا القطاع.
وقال كاظم إن مركز دبي المالي العالمي سجل نموا قياسيا العام الماضي إذ ارتفع عدد الشركات النشطة في المركز المالي الخليجي للعام الخامس على أساس سنوي إلى 4377 وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأضاف أن عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي ارتفع 22% إلى 63083.
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