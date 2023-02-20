هبوط أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار ومخاوف من رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1837.59 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1%، إلى 1847.60 دولار، وفق وكالة "رويترز".

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وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق 5%، بحلول مايو/أيار مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3%، في يوليو/تموز بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7%، إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 914.17 دولار كما هبط البلاديوم 0.6%، إلى 1488.61 دولار.

ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا اليوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.